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    Ребров: «Группировки в «Спартаке»? Не понимаю, о чем речь»

    Капитан московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал информацию о том, что в стане красно-белых на протяжении длинного временного промежутка существовали и существуют так называемые группировки — объединения отдельных игроков, которые почти не общаются друг с другом.
    «Странная вещь. Я в «Спартаке» уже пятый год и каждый раз меня в той или иной форме спрашивают про какие-то группировки в команде. Не знаю, может быть, раньше когда-то что-то такое и было. И потом, что такое группировки в представлении болельщиков? Ходят какие-то люди группами и общаются только между собой? Понятно, что иностранные футболисты могут больше времени общаться друг с другом в силу одинакового языка, каких-то общих интересов. Им так проще, возможно. И, что? Это какие-то внутренние группировки для организации неких переворотов в команде? Мне наоборот кажется, что с каждым годом обстановка в команде становится все лучше и лучше. Возьмите тех же легионеров. Ромуло уже не один-два года в команде, а больше. Сальваторе Боккетти тоже давно в России, все видит, все знает и понимает. Когда иностранцы как бы вживаются у нас, общение гораздо проще происходит. Так что, если честно, я не понимаю, о чем речь», – сказал вратарь Bobsoccer.ru.

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    Источник: Бобсоккер

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    24.07.2015 17:14
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    Комментарии (15)
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    REDWHITE_
    1437747911
    Странно, ни коней, ни бомжей.. пока еще чистенько).
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    112910415
    1437752161
    тогда и побеждать можно!
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    RIR68
    1437753296
    группировки спартака = стада свиней
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    nahan
    1437753641
    Складно говорит...
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    sir_Alex
    1437756067
    Иди, спроси у штанги, она подскажет
    Ответить
    cska plus
    1437761801
    Знает, всё знает, просто лукавит!
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    kkomov
    1437765001
    врет! Дикань рассказал о гнусной атмосфере в спартачке!
    Ответить
    ABir
    1437804873
    Кому то просто очень хочется, чтобы группировки были в Спартаке! Так хочется, что аппетита нет, бессонница и импотенция.
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    Miaf
    1437847113
    Скорей всего бомжезавистники спрашивают Артема.
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    ologreds
    1694997551
    numo436622
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