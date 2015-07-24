Мутко: «Матч сборной России на ЧМ-2018 в Самаре – совместное с ФИФА решение»

Министр спорта Виталий Мутко объяснил, почему сборная России проведет третий матч группового турнира ЧМ-2018 в Самаре. Напомним, что россияне первую игру проведут в Москве, а вторую – в Санкт-Петербурге.





«Самарская область – футбольный регион, там будет большой стадион. Совместным решением с ФИФА мы приняли такое решение – нельзя говорить, что какой-то город лучше, а какой-то хуже. Почему ни одна команда не проведет матчи группового турнира в одном городе? Считается, что у нас небольшие расстояния, не более двух часов лета между Москвой и любым другим городом. ФИФА хотела, чтобы все команды попали в равные условия, мы пошли навстречу» – цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».