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    • Мутко: «Матч сборной России на ЧМ-2018 в Самаре – совместное с ФИФА решение»

    Мутко: «Матч сборной России на ЧМ-2018 в Самаре – совместное с ФИФА решение»

    Министр спорта Виталий Мутко объяснил, почему сборная России проведет третий матч группового турнира ЧМ-2018 в Самаре. Напомним, что россияне первую игру проведут в Москве, а вторую – в Санкт-Петербурге.

    «Самарская область – футбольный регион, там будет большой стадион. Совместным решением с ФИФА мы приняли такое решение – нельзя говорить, что какой-то город лучше, а какой-то хуже. Почему ни одна команда не проведет матчи группового турнира в одном городе? Считается, что у нас небольшие расстояния, не более двух часов лета между Москвой и любым другим городом. ФИФА хотела, чтобы все команды попали в равные условия, мы пошли навстречу» – цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 16:40
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1437745856
    Мутко слишком много в последнее время
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    Madrik
    1437747260
    кому то футбольный праздник а кому то Даже матчи лиши Европы нельзя дома смотреть
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    nahan
    1437753029
    Ничего страшного в этом нет.
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    Leo28
    1437763176
    Че то да !!! Разговорился !! Ведать чего то мутит , мутный Мутко
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    ologreds
    1694997553
    numo436617
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