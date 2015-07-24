Сборная России матчи группового этапа ЧМ-2018 проведет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира-2018 по футболу сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.





Матчи российской команды примут стадионы Москвы («Лужники», 14 июня в матче-открытия), Санкт-Петербурга (20 июня) и Самары (25 июня).