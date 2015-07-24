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    Педро настаивает на уходе из «Барселоны»

    Руководство «Барселоны» начало переговоры с «Манчестер Юнайтед» на предмет перехода нападающего Педро Родригеса в стан английской команды. Футболист настаивает на своем уходе из клуба.
    На футболиста претендовали «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но именно манкунианцы предложили наилучшие условия. В данный момент «Барселона» ведeт переговоры с «Манчестер Юнайтед». Сам Педро начал вести переговоры с английским клубом раньше, и, как утверждали представители его ближайшего окружения, они продвигались достаточно успешно.
    Ранее сообщалось, что каталонцы согласны отпустить футболиста за 30 млн евро.

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    Источник: Marca

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    24.07.2015 13:48
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    Комментарии (6)
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1437735089
    наконец-то захотел почувствовать себя мужиком
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    Gorbuncov
    1437743569
    Выпадает из игры под руководством Лучо. Надо отпускать.
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    AlexanderP622
    1437745724
    Не пережил приход Энрике. Ну ладно что.
    Ответить
    nahan
    1437750747
    Неплохо наварятся на Педриле...
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    ologreds
    1694997553
    numo436603
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