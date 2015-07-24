Педро настаивает на уходе из «Барселоны»

Руководство «Барселоны» начало переговоры с «Манчестер Юнайтед» на предмет перехода нападающего Педро Родригеса в стан английской команды. Футболист настаивает на своем уходе из клуба.

На футболиста претендовали «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но именно манкунианцы предложили наилучшие условия. В данный момент «Барселона» ведeт переговоры с «Манчестер Юнайтед». Сам Педро начал вести переговоры с английским клубом раньше, и, как утверждали представители его ближайшего окружения, они продвигались достаточно успешно.





Ранее сообщалось, что каталонцы согласны отпустить футболиста за 30 млн евро. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!



