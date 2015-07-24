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    Колосков: «Мой фаворит на пост тренера сборной – Бородюк»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, что имел ввиду, когда сказал, что тренера сборной нужно было назначить вчера. Вячеслав Иванович также назвал своего кандидата на пост наставника главной команды страны.

    «Говоря о том, что решение по тренеру должно быть принято уже вчера, имел ввиду то, что с решением уже запоздали. 5-го числа в сентябре у нас игра со Швецией. У нас начался уже сезон. Сейчас появится новый тренер, он должен определиться со своей обоймой, поговорить с игроками, узнать их состояние, отношение к происходящему. Тренер должен чувствовать пульс команды, говорить с их клубными тренерами. А если назначат за неделю до игры со шведами, то информации у тренера будет мало.
    Фаворит Мутко – Слуцкий? У меня такого мнения не сложилось. Он же не называет фамилию. Назначать будет он, отвечать ему, и аплодировать ему будем.Мой фаворит – Бородюк, но, поскольку отвечать Мутко, надо согласиться с его логикой.
    Хорошо знаю Бородюка, у него есть и мастерство, и характер, и понимание того, как надо тренировать. Он умеет общаться с футболистами, он там свой среди своих. Ему можно поручить очень важное дело» – цитирует Колоскова «Советский спорт».
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    Источник: «Советский спорт»

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    24.07.2015 12:05
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1437731095
    Да уже всё равно, если честно
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    112910415
    1437736242
    да хоть бы и так
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    САДЫЧОК
    1437749148
    колосков-ты преступник!мы все помним как этот нег@дяй бородюк посвящал тебе ничью со сборной (не помню какой то средней командой)
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    nahan
    1437749958
    Трудно не согласиться с Колосковым.
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    ologreds
    1694997553
    numo436591
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