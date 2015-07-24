Источник: «МЮ» купит Роналду на деньги, вырученные с продажи Ди Марии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.



По сообщению источника, манкунианцы намерены использовать для этого деньги, которые выручат от продажи полузащитника Анхеля ди Марии в «ПСЖ». Сообщалось, что ди Мария перейдет в парижский клуб за 65 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ распространили информацию о том, что у Роналду напряженные взаимоотношения с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Однако последний это сообщение опроверг.