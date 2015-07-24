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    • Источник: «МЮ» купит Роналду на деньги, вырученные с продажи Ди Марии

    Источник: «МЮ» купит Роналду на деньги, вырученные с продажи Ди Марии

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.


    По сообщению источника, манкунианцы намерены использовать для этого деньги, которые выручат от продажи полузащитника Анхеля ди Марии в «ПСЖ». Сообщалось, что ди Мария перейдет в парижский клуб за 65 миллионов евро.
    Ранее испанские СМИ распространили информацию о том, что у Роналду напряженные взаимоотношения с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Однако последний это сообщение опроверг.
    Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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    Источник: Manchester Evening News

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    24.07.2015 11:51
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    Комментарии (8)
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    112910415
    1437729739
    опять..
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    b-13_taha
    1437729770
    зачем кристиночка мю ю ман юнайтед и так хороший состав
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    Cektor
    1437730916
    зачем МЮ эта плакса
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    Arman_2000
    1437732755
    Эх, жаль... Был бы прекрасный дуэт Роналду - Ди Мария как в Реале...
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    dima090887
    1437736279
    только ещё столько-же добавить и продадут.
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    RUSTY8
    1437736525
    да лазутчики барсы стараются на славу хосеп баварку разваливает а вандал мумушку
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    nahan
    1437749782
    Если отпустят, то Роналду с радостью согласится.
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    ologreds
    1694997555
    numo436589
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