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    Каннаваро: «Ваш лимит – не лучшее решение»

    Итальянец Фабио Каннаваро нелестно отозвался о лимите на легионеров по схеме «6+5» в Премьер-лиге. По его словам, это ограничение не является оптимальным решением для совершенствования мастерства российских игроков, передает «Спорт Экспресс».

    Каннаваро сегодня утром посетил тренировку «Зенита» в Удельном парке. В занятии, за которым наблюдал чемпион мира от кромки поля, принимали участие все зенитовцы.
    «В российском чемпионате сейчас принят новый лимит – пять русских игроков должны быть на поле, – отметил Каннаваро. – Не думаю, что это оптимальное решение для совершенствования мастерства игроков, но таковы правила. И все должны уважать их».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 11:21
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    Комментарии (3)
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    Олли Кан
    1437726243
    Да это все и каждый понимают, но ворам из РФС так проще пилить космические з/п игроков
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    nahan
    1437749229
    Худеет от таких новшеств...
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    ologreds
    1694997555
    numo436587
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