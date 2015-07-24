Каннаваро: «Ваш лимит – не лучшее решение»

Итальянец Фабио Каннаваро нелестно отозвался о лимите на легионеров по схеме «6+5» в Премьер-лиге. По его словам, это ограничение не является оптимальным решением для совершенствования мастерства российских игроков, передает «Спорт Экспресс».





Каннаваро сегодня утром посетил тренировку «Зенита» в Удельном парке. В занятии, за которым наблюдал чемпион мира от кромки поля, принимали участие все зенитовцы.

