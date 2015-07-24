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    • Виллаш-Боаш: «У «Зенита» нет игрока с таким набором характеристик, как Гарсия»

    Виллаш-Боаш: «У «Зенита» нет игрока с таким набором характеристик, как Гарсия»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш на сегодняшней пресс-конференции в преддверии выездного матча 2-го тура РФПЛ с «Уралом» поделился мнением о дисквалификации полузащитника Хави Гарсии за грубую игру против Томаша Губочана в прошлой домашней игре с «Динамо» (2:1).

    «Хави Гарсия был дисквалифицирован за агрессию. Безусловно, футболист не должен себе позволять таких вещей. Он извинился перед Томашем Губочаном в тот момент, извинился и после. В общем, обсуждать тут больше нечего.
    Готов ли Мигель Данни сыграть с «Уралом» и кто заменит Хави Гарсию? Мне еще только предстоит принять решение, кто заменит Хави Гарсию. У нас нет другого футболиста с таким набором характеристик, которыми обладает испанский полузащитник. Но, скорее всего, мы продолжим использовать схему 4-4-2. У нас с ней хорошо получалось. Данни проведeт сегодня вторую полноценную тренировку в общей группе после травмы. Наверное, ещe рано утверждать, что он готов сыграть с первых минут, но сегодняшняя и завтрашняя тренировка всe покажут», – передает слова тренера «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 11:17
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    Комментарии (6)
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    REDWHITE_
    1437726696
    НИЧЬЯ БУДЕТ 1-1
    Ответить
    Serg_Diamond
    1437726743
    Ставить только выздоровевшего игрока против уральских здоровенных парней рискованно - игроки Кубани от них отскакивали как от стенки))
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    LOpp
    1437727699
    Зенит слабый клупъ
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    112910415
    1437727907
    шансы взаимны
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    nahan
    1437749137
    Найдёт рыжий замену...
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