Виллаш-Боаш: «У «Зенита» нет игрока с таким набором характеристик, как Гарсия»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш на сегодняшней пресс-конференции в преддверии выездного матча 2-го тура РФПЛ с «Уралом» поделился мнением о дисквалификации полузащитника Хави Гарсии за грубую игру против Томаша Губочана в прошлой домашней игре с «Динамо» (2:1).

«Хави Гарсия был дисквалифицирован за агрессию. Безусловно, футболист не должен себе позволять таких вещей. Он извинился перед Томашем Губочаном в тот момент, извинился и после. В общем, обсуждать тут больше нечего.