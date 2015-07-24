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    • ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне

    ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне

    Подавляющее большинство россиян уверены, что страна примет чемпионат мира по футболу в 2018 году на высоком уровне, об этом свидетельствует опрос всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    При этом лишь 6% участников опроса сомневаются, что России удастся достойно организовать мировое первенство (среди тех, кто не одобряет деятельность президента – 17%, среди сторонников непарламентских партий – 16%).
    59% опрошенных убеждены, что чемпионат пойдет на пользу России. О том, что через три года в нашей стране пройдет мировое первенство, на момент проведения опроса было известно 84% респондентов.
    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
    Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведeн 6-7 июня 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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    Источник: ВЦИОМ

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    24.07.2015 10:58
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    Комментарии (25)
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    skainet
    1437726849
    1600 человек чего так мало ленивые чмошники ...хотяб 10000 опросили бы ((
    Ответить
    LOpp
    1437727810
    клоуны. наверное опрос проводили в гос думе.
    Ответить
    EVM
    1437731081
    А разве проведенная Олимпиада в Сочи, не яркое тому доказательство? Это не просто напыщенная самоуверенность, а подтвержденный жизнью факт. Все будет ОК!
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    EVM
    1437734513
    Таким сказочникам как ты, советую поехать в Сочи и посмотреть как все там преобразилось. Вынь свою голову из зомбоящика!
    Ответить
    tots_88
    1437734607
    Пройдет, то ЧМ на высоком уровне, мы организововать умеем мероприятия, но наша сборная это просто не что!!
    Ответить
    maxim81413
    1437747646
    не ну если стадионы будут также построены как та казарма у вдвшников, тогда беда, а воровать они не перестанут
    Ответить
    112910415
    1437749383
    пройдёт хорошо на пользу не пойдёт наши выступят скверно
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    Sn0wRed
    1437752949
    Всё пройдет на высоком уровне, кроме игры сборной России
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    ologreds
    1694997555
    numo436584
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