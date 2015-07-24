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    Уилсон надеется стать игроком основы «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джеймс Уилсон дал понять, что надеется закрепиться в составе клуба в новом сезоне. 19-летний форвард дебютировал в первой команде в концовке сезона-2013/14 и с ходу сделал дубль в игре с «Халл Сити» (3:1). В прошедшем сезоне на его счету 13 неполных игр и 1 гол в чемпионате Англии.

    «Смогу ли я стать игроком основной обоймы? Надеюсь, – цитирует официальный сайт «МЮ» Уилсона. – Только я могу показать тренеру, на что способен. Он знает мои таланты, и мне необходимо выйти на поле и показать, что я умею делать, чтобы получить возможность играть в следующем сезоне. Надеюсь, он обойдется без травм».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 10:22
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    Комментарии (4)
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    Dgad
    1437724959
    Не потянет.
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    nahan
    1437748897
    Талантливый форвард, не должен пропасть.
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    ologreds
    1694997555
    numo436582
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