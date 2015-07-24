Яя Туре планирует играть до 40 лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре в очередной раз опроверг информацию об уходе из клуба. 32-летний ивуариец выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. Этим летом в СМИ появилась информация, что игрок близок к заключению контракта с «ПСЖ».









«О моем уходе из «Манчестер Сити» ходило много слухов, – цитирует Туре источник. – Я планирую до конца отработать контракт с клубом. Я счастлив здесь и не хочу никуда уходить. Думаю, что мои возможности позволяют мне играть до 40 лет». «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!