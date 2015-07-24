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    Яя Туре планирует играть до 40 лет

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре в очередной раз опроверг информацию об уходе из клуба. 32-летний ивуариец выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. Этим летом в СМИ появилась информация, что игрок близок к заключению контракта с «ПСЖ».

    «О моем уходе из «Манчестер Сити» ходило много слухов, – цитирует Туре источник. – Я планирую до конца отработать контракт с клубом. Я счастлив здесь и не хочу никуда уходить. Думаю, что мои возможности позволяют мне играть до 40 лет».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Manchester Evening News

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    24.07.2015 08:22
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    Комментарии (10)
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    hiv85
    1437715943
    жадный нигга, это'О хочет переплюнуть :)
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    cska plus
    1437723884
    ещё 8 лет, кошмар!
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    112910415
    1437726859
    возможно...но узнать бы его настоящий возраст!
    Ответить
    New_Look
    1437738166
    а кто меня уволит - тот расист! - добавил Яя
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    Dark_Soul
    1437739488
    Не удивлюсь, если ему уже 40.
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    Вольбуйна
    1437743768
    В России такие как он до 60 играют!!! Главное чтобы не болтал сильно как Сапогов!!! А всё остальное не важно!!!
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    nahan
    1437744175
    Не уйдёт он, капризный...
    Ответить
    ЦСКА ВБП
    1437750794
    Может и доиграет, если с Верблумом не встретится
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    ologreds
    1694997555
    numo436571
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