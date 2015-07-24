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    Немов: «Приглашу Пуйоля в Саранск»

    Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов стал послом Саранска на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Знаменитый спортсмен подчеркнул, что объекты, построенные в Мордовии к мундиалю, останутся востребованными и после завершения турнира.

    «Стадион будет трансформироваться. Многотысячные трибуны будут убирать. Арена станет компактнее. Работа делается не для того, чтобы провести несколько матчей и уйти, а чтобы стадион развивался дальше и после окончания ЧМ. Опыт у нас есть – Олимпийские игры в Сочи. Все боялись, что объекты после игр будут не нужны, но все работает и сейчас. Саранск не обошел стороной этот момент.

    Буду приглашать своих друзей и коллег, чтобы они посетили Саранск. Лично знаком с Рудом Гуллитом, с Карлесом Пуйолем. Многие ребята с удовольствием приедут в наш город, чтобы посмотреть на свой профессиональный вид спорта, на Мордовию и Россию».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 07:21
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1437726605
    Пуйолю понравится! Только не спросил бы про посещаемость матчей...
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    shs13
    1437727158
    Пусть ребята приезжают Может еще появится пару известных земляков.
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    Михаэль Кан
    1437740530
    Да конечно, работает там у них всё в Сочи) От отчаяния туда людей уже на концерты Киркоровых и Ваенг загоняют: лишь бы приехал кто туда.
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    ologreds
    1694997555
    numo436565
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