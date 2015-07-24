Бартра не уйдет из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Марк Бартра подчеркнул, что не собирается покидать команду в нынешнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе «Наполи» к 24-летнему воспитаннику каталонцев.









«Я не рассматриваю никакие предложения, – цитирует Бартру источник. – Все мои мысли на 100 процентов о «Барселоне». Моя цель – превзойти показатель в 21 сыгранный матч, который был у меня в прошлом сезоне. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!