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    Бартра не уйдет из «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Марк Бартра подчеркнул, что не собирается покидать команду в нынешнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе «Наполи» к 24-летнему воспитаннику каталонцев.

    «Я не рассматриваю никакие предложения, – цитирует Бартру источник. – Все мои мысли на 100 процентов о «Барселоне». Моя цель – превзойти показатель в 21 сыгранный матч, который был у меня в прошлом сезоне.

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    Источник: Goal.com

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    24.07.2015 06:15
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