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    • Новая арена «Зенита» может получить название «Стадион имени Кирова»

    Новая арена «Зенита» может получить название «Стадион имени Кирова»

    В ближайшее время будет решен вопрос о названии главной арены Санкт-Петербурга, строительство которой завершено на 75%. По информации «Спорт-экспресса», в правительстве Петербурга рассматривается возможность оставить стадиону историческое название – имени Сергея Кирова.

    Впрочем, есть и несколько других вариантов: «Крестовский», «Петербург-Арена» и «Зенит-Арена». По этому вопросу ещe будет выслушано мнение «Зенита», а также проведен опрос среди горожан.
    Напомним, стадион имени Кирова существовал в городе в 1950–2006 годах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 06:11
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    Комментарии (26)
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    cska plus
    1437725215
    хороший был дядя, всю войну руководил Питером!
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    112910415
    1437726255
    главное- чтоб был стадион!
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    korn3512
    1437728118
    Бич-Стадиум
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    andreika20133
    1437730907
    неожиданно.
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    New_Look
    1437738482
    ни к чему, все-таки Киров не виноват ни в появлении Зенита, ни в постройке этого стадиона...
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    BorisoW
    1437740582
    Распил-арена...
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    andrefino13
    1437748803
    Рассуждая математически,есть пять лет,на выбор названия.
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    Levadia
    1437755067
    Можно и такое название рассматривать,но для меня больше по-душе "Северная Пальмира"!
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    RMUKMU
    1437769619
    "Петербург-Арена" оптимальное название, но назовут или "Зенит-Арена", или "Газпром-Арена".
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    ologreds
    1694997557
    numo436559
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