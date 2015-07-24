Новая арена «Зенита» может получить название «Стадион имени Кирова»

В ближайшее время будет решен вопрос о названии главной арены Санкт-Петербурга, строительство которой завершено на 75%. По информации «Спорт-экспресса», в правительстве Петербурга рассматривается возможность оставить стадиону историческое название – имени Сергея Кирова.

Впрочем, есть и несколько других вариантов: «Крестовский», «Петербург-Арена» и «Зенит-Арена». По этому вопросу ещe будет выслушано мнение «Зенита», а также проведен опрос среди горожан.