Продюсером «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НФЛ и НХЛ Коплин

Продюсером спортивных трансляций нового федерального телеканала «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НХЛ и НФЛ Чарльз Коплин, информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к «Газпром-медиа». Американец получит должность в спортивном субхолдинге «Газпром-медиа», который создается вокруг нового телеканала под руководством Тины Канделаки.
В пресс-службе холдинга подтвердили, что договоренность с господином Коплином имеется, сейчас происходит согласование контракта и его должности в компании.
Коплин больше 20 лет работал на американском спортивном телевидении. С 2001 по 2010 год он отвечал за программирование в Национальной футбольной лиге, в том числе в должности вице-президента, а в 2010–2013 годах был исполнительным вице-президентом Национальной хоккейной лиги. Это одни из крупнейших спортивных организаций в мире. Так, выручка НФЛ по итогам сезона 2014 года достигла 11,2 миллиардов долларов, что больше, чем у любой другой спортивной лиги. Выручка НХЛ составляла 3,7 миллиарда долларов – пятый показатель в мире.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!