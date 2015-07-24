Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Продюсером «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НФЛ и НХЛ Коплин

    Продюсером «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НФЛ и НХЛ Коплин

    Продюсером спортивных трансляций нового федерального телеканала «Матч ТВ» станет бывший вице-президент НХЛ и НФЛ Чарльз Коплин, информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к «Газпром-медиа». Американец получит должность в спортивном субхолдинге «Газпром-медиа», который создается вокруг нового телеканала под руководством Тины Канделаки.

    В пресс-службе холдинга подтвердили, что договоренность с господином Коплином имеется, сейчас происходит согласование контракта и его должности в компании.
    Коплин больше 20 лет работал на американском спортивном телевидении. С 2001 по 2010 год он отвечал за программирование в Национальной футбольной лиге, в том числе в должности вице-президента, а в 2010–2013 годах был исполнительным вице-президентом Национальной хоккейной лиги. Это одни из крупнейших спортивных организаций в мире. Так, выручка НФЛ по итогам сезона 2014 года достигла 11,2 миллиардов долларов, что больше, чем у любой другой спортивной лиги. Выручка НХЛ составляла 3,7 миллиарда долларов – пятый показатель в мире.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Коммерсант

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    pirlo_modric
    1437723655
    да здравствует американский футбол и бейсбол гребаные янки и сюда добрались
    Ответить
    Romario01
    1437741958
    КоТлин вон уже куда добрался.
    Ответить
    ologreds
    1694997557
    numo436558
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+