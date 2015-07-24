Моуриньо: «Де Брюйне сказал, что не в его стиле бороться за место в составе»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо поделился мнением об игре бывшего полузащитника «аристократов» Кевина де Брюйне.



«Он сказал мне, что не в его стиле бороться за место в составе. Ему нужна команда, в которой он будет знать, что сыграет в каждом матче.



Ему нужно знать, что он важен. Ему не нужна команда, где он будет думать: «Сыграю ли я сегодня или нет?» Ему нужно доверие и уверенность.

В четвертом матче в АПЛ он оказался на скамейке запасных и сказал мне, что он несчастлив.



Он плохо тренировался, и когда я просил делать это усерднее, он говорил: «Я не могу дать вам больше, это мой стиль», — сказал португалец.



На этой неделе появилась информация, что «Манчестер Сити» может предложить «Вольфсбургу» за футболиста 72 млн евро.