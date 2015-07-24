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    • Моуриньо: «Де Брюйне сказал, что не в его стиле бороться за место в составе»

    Моуриньо: «Де Брюйне сказал, что не в его стиле бороться за место в составе»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо поделился мнением об игре бывшего полузащитника «аристократов» Кевина де Брюйне.


    «Он сказал мне, что не в его стиле бороться за место в составе. Ему нужна команда, в которой он будет знать, что сыграет в каждом матче.

    Ему нужно знать, что он важен. Ему не нужна команда, где он будет думать: «Сыграю ли я сегодня или нет?» Ему нужно доверие и уверенность.
    В четвертом матче в АПЛ он оказался на скамейке запасных и сказал мне, что он несчастлив.

    Он плохо тренировался, и когда я просил делать это усерднее, он говорил: «Я не могу дать вам больше, это мой стиль», — сказал португалец.

    На этой неделе появилась информация, что «Манчестер Сити» может предложить «Вольфсбургу» за футболиста 72 млн евро.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.07.2015 01:17
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    Комментарии (8)
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    caravanbashi
    1437696043
    Игрок вправе ставить свои условия, а тренер вправе их не принимать, что и произошло в Челси, все нормально. Но при этом надо знать, что команду определяет тренер, а не игрок, так что абсолютно нормально, что Дебрюэль сел на лавку. Сити видит, кого берет и их это устраивает, так что Моуриньо зря старается, ведь по нему колокол тоже может зазвонить, если он будет мешать проводить сделки.
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    RUSTY8
    1437714321
    пиз...бол маур это дрогба с это условия ставят
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    waren61rus
    1437719738
    Качественный игрок!
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    superlamps
    1437720081
    Кевин отличный игрок, но если сравнить с тем же Виллианом, то он не трудяга, а Жозе с такими не работает.
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    112910415
    1437725825
    с жёстким тренером не уживётся
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    DXTK
    1437757666
    Если это правда то Трансфер Стерлинга будет цветочком 72 Млн Евро ничего себе. Де брюйне хорош, но чем будет думать руководство Вольфсбурга если согласятся на такой трансфер и продадут. В германии ему место а то в Ман сити станет вторым Джеко или Йоветичем.
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    Javelin67
    1437785128
    Капризный Кевин, надо было работать на тренировках
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    ologreds
    1694997557
    numo436552
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