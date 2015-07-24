«Манчестер Юнайтед» намерен побить трансферный рекорд клуба

«Манчестер Юнайтед» намерен установить трансферный рекорд клуба, купив игрока «Реала» Криштиану Роналду. Манкунианцы намерены вернуть португальца в команду, несмотря на то, что Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2018 года.





Анхель Ди Мария из «Реала». Роналду перешел в «Реал» из «МЮ» в 2009 году за 80 миллионов фунтов.







Самая дорогая покупка «Манчестер Юнайтед» на данный момент составляет 59,7 млн фунтов, за такие деньги был приобретен аргентинециз «Реала». Роналду перешел в «Реал» из «МЮ» в 2009 году за 80 миллионов фунтов. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше