Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Юнайтед» намерен побить трансферный рекорд клуба

    «Манчестер Юнайтед» намерен побить трансферный рекорд клуба

    «Манчестер Юнайтед» намерен установить трансферный рекорд клуба, купив игрока «Реала» Криштиану Роналду. Манкунианцы намерены вернуть португальца в команду, несмотря на то, что Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2018 года.

    Самая дорогая покупка «Манчестер Юнайтед» на данный момент составляет 59,7 млн фунтов, за такие деньги был приобретен аргентинец Анхель Ди Мария из «Реала». Роналду перешел в «Реал» из «МЮ» в 2009 году за 80 миллионов фунтов.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mоnоlo
    1437688279
    Все бегут с тонущего карабля. Роналду понимают что пора уходить из бесперспективной команды, потому что тащить это стадо он не в состоянии из за возраста, а в Манчестере можно получать по 20 млн до пенсии ибо своих легенд там любят и уважают, в отличии от наемников из Мадрида. )
    Ответить
    Катя_МЮ
    1437688722
    Роналду в этом году точно не уйдёт, а там видно будет. Хватит это всё постить.
    Ответить
    рус фан
    1437688816
    Если МЮ купит Криштиану, то будет реально претендовать на победу в АПЛ. Перес должен хорошо посчитать денежки и сколько Реал потеряет с уходом лейбла Кри Ро, если скажем в ближайшие 3-4 года Реал заработает на Криштиану искомые 100 млн тогда продавать Португальца не имеет особого смысла.
    Ответить
    просто сашка
    1437689043
    каждое лето одно и тоже...
    Ответить
    -Ванек-
    1437705800
    манки жалкие, тащимые судьями мешки, выкинуть их из футбола, как и театралов..
    Ответить
    pirlo_modric
    1437723488
    Если перейдет в мю куплю себе новую футболку хотя я и не глор роналду
    Ответить
    bartalameo
    1437724248
    нафиг он нужен, я считаю его предателем и не хочу видеть его тут. Мемфис вырастет и будет не хуже этой продажной шкуры
    Ответить
    Fair_Soccer
    1437735358
    А Депаю на скамье сидеть? Или может быть Роналду в центр, а Руни на позицию ЦАПа или ЦП? Странная будет покупка
    Ответить
    mr ReDeviL
    1437739409
    лично мое мнение - не нужен. пускай доигрывает в реале, затем в млс. перебежчики мю не нужны!
    Ответить
    ologreds
    1694997557
    numo436548
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+