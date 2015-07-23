Виллаш – Боаш о лимите на легионеров: «Число желающих уехать из России увеличится»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе. РФС приняла схему лимита «6+5», на поле одновременно может находиться не более шести иностранцев.





«Думаю, это идет во вред российскому футболу. Число желающих приехать сюда сократится, число желающих уехать – увеличится. Когда ты убираешь конкуренцию, невозможно быть конкурентоспособным на чемпионате мира. Поэтому я старался предупредить о последствиях, но в не в моих силах что-то поменять», – сказал Виллаш-Боаш.