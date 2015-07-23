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  • Виллаш – Боаш о лимите на легионеров: «Число желающих уехать из России увеличится»

Виллаш – Боаш о лимите на легионеров: «Число желающих уехать из России увеличится»

23 июля 2015, 20:32
229

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе. РФС приняла схему лимита «6+5», на поле одновременно может находиться не более шести иностранцев.

«Думаю, это идет во вред российскому футболу. Число желающих приехать сюда сократится, число желающих уехать – увеличится. Когда ты убираешь конкуренцию, невозможно быть конкурентоспособным на чемпионате мира. Поэтому я старался предупредить о последствиях, но в не в моих силах что-то поменять», – сказал Виллаш-Боаш.
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Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (229)
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Aragon555
1437674175
Во-первых: в 5 ведущих европейских чемпионатах НЕТ ЛИМИТА!Но почему-то Испания, Германия, Италия.... Всегда считаются фаворитами ЧМ и ЧЕ и выигрывают их! Во-вторых: как здесь кто-то сказал, что если из России убрать иномарки, то АвтоВАЗ лучше работать не станет, а скорее всего хуже... И в третьих: наши клубы будут еще хуже выступать в Европе! Молодцы, все правильно сделали...
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cska-62
1437675993
Главное - запретить забугорные технические устройства: компьютеры, айфоны, айпады, телевизоры... Выдать продавщицам в супермаркетах счёты и обуть в лапти! Налогообложение - в натуре! Никаких там программ 1c ... В космос будем запускать космонавтов пинком под зад! Кто не взлетит - враг народа!
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eaguar
1437683941
Скатертью дорога , особливо тем чьи контракты в десятки раз превышают бюджеты облостных команд .
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Эксперт Зенита
1437711501
Так вали из России.Хватит ныть,разогнал всех питерских патриотов,набрал в команду цыган по знакомству.
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REDWHITE_
1437712057
боится что все негры из зенита разбегутся, одни дзюбы останутся))
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Зенит это Халк
1437713133
Боаш ничего в Европе не добился , кто он такой ?
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Зенит это Халк
1437713393
«Зенит-Арена» откроется 27 мая 2016 года Ого ! 10 лет стройки , 1 млрд евро стоимость , самый дорогой стадион в мире , только так !
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spartach n1
1437719595
Пора боамшу самому валить !
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spartach n1
1437722226
Этому Боаншу постоянно что-то не нравится !
Ответить
tssns
1437724284
Долой легионеров вообще! Иначе это не чемпионат России, а чемпионат иностранных легионов на Российской территории. Надо признать, то что имеем, и не стыдиться этого, если у нас так играют в футбол - таков наш футбол, и легионеры не помогут \"нашему\" футболу. Только мы сами сможем себе помочь, создавая систему детско-юношеского футбола! Не надо создавать рабочие места для иностранцев! То, что принципе и делается сейчас, а всем остальным пить что ли ....
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