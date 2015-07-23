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    • «Барселона» оштрафована на 30 тысяч евро по итогам финала Лиги чемпионов

    «Барселона» оштрафована на 30 тысяч евро по итогам финала Лиги чемпионов

    Испанская «Барселона» заплатит штраф в размере 30 тысяч евро по итогам финального матча футбольной Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Каталонцы наказаны за нарушение пункта дисциплинарного регламента УЕФА, подразумевающего санкции за использование жестов, слов, и других способов передачи сообщений политического, идеологического, религиозного, оскорбительного характера, которые являются запрещенными на спортивных мероприятиях.
    «Барселона» 6 июня на Олимпийском стадионе в Берлине со счетом 3:1 обыграла туринский «Ювентус» и в пятый раз в истории стала победителем турнира.

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    Источник: УЕФА

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    23.07.2015 18:42
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    Комментарии (9)
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    Master Football 7
    1437666605
    Ничего удивительного,барсуки и на соккере себя так же ведут.
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    dimagas1
    1437668979
    А детально что там и кому показал где то есть описано?
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    Linxform
    1437672997
    Черт... Теперь из за такого внушительного штрафа каталонцам придется отказаться от крупных трансферов... )))
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    киэнджин
    1437674561
    на семки фифафюрерам... сто пудово и здесь перес нажаловался суу..
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    футболист в отставке
    1437675262
    произвол!
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    Serjinho
    1437688215
    30 тысяч евро ничто в сравнении с доминацией тотального футбола от барсы
    Ответить
    112910415
    1437715907
    придётся брать кредит
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    ologreds
    1694997559
    numo436514
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