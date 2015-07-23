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    • Канделаки подписала трехлетнее соглашение с холдингом «Газпром-медиа»

    Канделаки подписала трехлетнее соглашение с холдингом «Газпром-медиа»

    Генеральный директор спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала контракт с ОАО «Газпром-медиа Холдинг» сроком на три года, сообщила сама журналистка. Деталей договора Канделаки предпочла не разглашать.

    «Буду отвечать за контент канала как федерального, так и цифровых. Что касается длительности контракта, он срочный, как и у всех топ-менеджеров: на три года. За три месяца закончу все свои проекты и передам руководство «Апостолом» новому генеральному директору», — цитирует Канделаки «Русская служба новостей».
    Также она заявила, что очень любит спорт.
    «Я очень люблю спорт, это ни для кого не секрет, об этом знают все люди, которые в той или иной степени соприкасались с моими соцмедиа», – обавила журналистка.
    Ранее стало известно, что вещание нового телеканала начнется 1 ноября.

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    Источник: РСН

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    23.07.2015 17:29
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    Комментарии (8)
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    ABir
    1437663317
    Пока даже представить трудно, что за контент будет на этом канале.
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    Aptyp1k
    1437667570
    Хотелось бы 3 матч РФПЛ. 2-3 топовых матча с европы, хотябы.ну а далее все чм и че по воллейболу,хоккею,баскетболу. Передачи о спорте
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    112910415
    1437667795
    будем наблюдать...сомнительно это всё
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    Нохчийн95Турпалхо95
    1437669777
    Человек, который ничего не понимает в спорте, будет вести спортивный канал. По связам в России все происходит, так и будем сидеть в *опе до революции или деградируем до уровня Гватемалы.
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    sir_Alex
    1437673805
    Молодец, всё заработала быстрым языком
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    RUSTY8
    1437712450
    канделаки подписала трехлетний контракт с правом продление еще на два сезона она будет выступать под номером....под столом, а также над кроватью и диваном. остальные детали контракта, согласно тому же контракту, не подлежат разглашению
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    ologreds
    1694997559
    numo436505
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