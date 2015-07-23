Матч ЦСКА - «Спарта» покажет Первый канал, начало в 19:15 мск

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и пражской «Спартой» будет транслировать Первый канал в прямом эфире, сообщает официальный сайт «армейцев».
Игра состоится 28 июля на «Арене Химки» и начнется в 19:15 по московскому времени. Время начала матча было изменено, изначально планировалось, что игра начнется в 20:00 мск.
Болельщики, которые приобрели билет, но из-за изменения времени начала встречи не смогут посетить матч, могут сдать билет до 28-го числа включительно.
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Источник: ПФК ЦСКА