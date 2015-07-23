Матч ЦСКА - «Спарта» покажет Первый канал, начало в 19:15 мск

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и пражской «Спартой» будет транслировать Первый канал в прямом эфире, сообщает официальный сайт «армейцев».

Игра состоится 28 июля на «Арене Химки» и начнется в 19:15 по московскому времени. Время начала матча было изменено, изначально планировалось, что игра начнется в 20:00 мск.