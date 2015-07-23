Калас продлил контракт с «Челси»

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте сообщил, что защитник клуба Томаш Калас подписал новый контракт с синими.
Срок нового соглашения рассчитан на три года. На прошлой неделе Калас отправился в аренду в «Мидлсбро», а в «Челси» он пришел в январе 2011 года из команды родного города Оломоуца «Сигма» (Чехия).
В стартовом составе «Челси» Калас дебютировал в апреле 2014 года в игре 36-го тура Премьер-Лиги с «Ливерпулем» на «Энфилде», в которой синие победили со счeтом 2:0, лишив красных лидерства.
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