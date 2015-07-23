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    • Трансфер Бентеке в «Ливерпуль» стал самым дорогим среди бельгийских игроков

    Трансфер Бентеке в «Ливерпуль» стал самым дорогим среди бельгийских игроков

    Нападающий Кристиан Бентеке, перейдя из «Астон Виллы» в «Ливерпуль» за 46,2 миллиона евро, стал самым дорогим футболистом в истории бельгийского футбола, сообщает источник.

    Сумма трансфера 24-летнего форварда превышает переходы его соотечественников полузащитника Акселя Витцеля из «Бенфики» в «Зенит» и хавбека Эдена Азара из «Лилля» в «Челси», которые в 2012 году обошлись своим новым клубам в 40 миллионов евро.

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    23.07.2015 16:14
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vane4ek
    1437657509
    Серьезная сумма!) Главное что бы заиграл!) Форвард то толковый!) Удачи на Энфилде!)
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    Marchen
    1437658150
    ливер решает)))
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    sir_Alex
    1437658258
    С чем его и поздравляем
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    SD-Podonok
    1437663538
    Надіюсь виправдає сподівання "червоних" фанів! YNWA!
    Ответить
    Nur.kz
    1437663612
    Это временное явление. КДБ побьет рекорд.
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    Region64
    1437669925
    Уж про Витселя молчали бы
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    ologreds
    1694997561
    numo436498
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