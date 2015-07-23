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    Депай: «Я хочу стать легендой»

    Новичок «Манчестер Юнайтед» нападающий Мемфис Депай заявил, что хочет стать легендой футбола. Нынешним летом 21-летний голландец перешел в «МЮ» из «ПСВ Эйндховен» за сумму, примерно равную 22 миллионам фунтов.
    «Скажу честно: конечно, я хочу стать легендой. Я буду мотивировать себя для того, чтобы играть хорошо в каждом матче. Я все еще молод, хочу прогрессировать, хотя понимаю, что Премьер-лига отличается от чемпионата Нидерландов.
    Я должен делать свою работу, а затем, кто знает, может, я стану легендой. Сейчас обо мне уже говорят болельщики и знаменитые футболисты, за что я им благодарен», – приводит слова Депая источник.

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    Источник: Skysports

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    23.07.2015 15:43
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    Комментарии (7)
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    Brendan Rodgers
    1437655823
    Отличный настрой,молодец.
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    Man Sity-Kunbek
    1437656397
    огромный талант!с него все можно ожидать.
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    DXTK
    1437667050
    Перейдя в МЮ считай что ты уже легенда. А Большего и желать не надо, правда же. Цитирую слова Депая: "Я должен делать свою работу, а затем, кто знает, может перееду в Реал".
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    АРГЫН
    1437668535
    Удачи, надеюсь затерзаеш оборону тотнема буду ставить на вас
    Ответить
    Region64
    1437669994
    Время покажет
    Ответить
    Payet
    1437715923
    Депай: «Я хочу спать с легендой»
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    ologreds
    1694997561
    numo436494
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