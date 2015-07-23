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    «France Football»: «МЮ» принял предложение «ПСЖ» по Ди Марии

    "Манчестер Юнайтед» принял предложение «ПСЖ» по поводу покупки полузащитника Анхеля Ди Марии, информирует France Football.

    Французский клуб заплатит за аргентинского хавбека 45 миллионов фунтов. Также в договоре будут предусмотрены бонусы в случае успешного выступления. Контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 134 тысячи фунтов в неделю.

    Напомним, что Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. Сумма трансфера составила 59,7 миллиона фунтов, что стало рекордом для английских клубов. В минувшем сезоне хавбек провел в составе «Красных дьяволов» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Francefootball

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    23.07.2015 14:53
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    Комментарии (14)
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    makeavelly
    1437653880
    значит надо у них брать ибру
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    Master Football 7
    1437653961
    Вы что блядь суки охуели со своим бомбардиром ?!? Если убрали соккер хотя бы не мешайте оставлять коменты на вашем грёбаном бомбардире,чтоб вы сдохли пидoры eбаные. ВИВА СОККЕР.
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    Master Football 7
    1437654056
    Да еще порно и сyчeк всяких рекламируют.
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    manutd navsegda
    1437654099
    освобождают семерку под роналду?
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    manunited10
    1437656881
    Жаль, таки походу уходить ДиМа.... может КР вернется вместо него.... Кстати бомбардир не айс... и жаль старого доборого соккера((
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    sir_Alex
    1437658321
    Не получилось, к сожалению, у ДиМы в МЮ
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    kirrik
    1437658816
    Слухи все это, ДиМа не уйдет, потому что Роналду возвращается в МЮ. Пожалуйста, не пишите новости от желтых источников. Французы в последнее время не удивляют и не удивят никого.
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    spartach091
    1437659799
    жаль,неплохо было если вернулся в ГАЛАКТИКОС!
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    112910415
    1437665614
    точно-точно?
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    ologreds
    1694997561
    numo436489
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