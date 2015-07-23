«France Football»: «МЮ» принял предложение «ПСЖ» по Ди Марии

"Манчестер Юнайтед» принял предложение «ПСЖ» по поводу покупки полузащитника Анхеля Ди Марии, информирует France Football.



Французский клуб заплатит за аргентинского хавбека 45 миллионов фунтов. Также в договоре будут предусмотрены бонусы в случае успешного выступления. Контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 134 тысячи фунтов в неделю.









Напомним, что Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. Сумма трансфера составила 59,7 миллиона фунтов, что стало рекордом для английских клубов. В минувшем сезоне хавбек провел в составе «Красных дьяволов» 32 матча, забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!