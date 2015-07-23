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    • Пеллегрини: «Уход Касильяса из «Реала» – не самое нормальное явление»

    Пеллегрини: «Уход Касильяса из «Реала» – не самое нормальное явление»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Мануэль Пеллегрини, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», выступил в защиту бывшего голкипера «сливочных» Икера Касильяса. Чилийский специалист высказал свое мнение по поводу перехода стража ворот сборной Испании в «Порту».

    «Уход Касильяса не был самым подходящим развитием событий для человека, который столько времени играл за «Реал», – приводит слова Пеллегрини Bernabeu Digital.
    Относительно бывшего наставника «Реала» Карло Анчелотти и нынешнего рулевого команды Рафаэля Бенитеса Пеллегрини сказал, что этих специалистов еще рано сравнивать друг с другом.
    В Испании многие считают, что покинуть «Королевский клуб» Касильяса вынудил президент Флорентино Перес, настроив против игрока часть болельщиков и СМИ.

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    Источник: Bernabéu Digital

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    23.07.2015 13:52
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    Комментарии (4)
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    112910415
    1437665331
    есть такое дело
    Ответить
    95-shishani-95
    1437665961
    Пора Переса гнать из Реала!
    Ответить
    Die Roten
    1437669060
    это всем ясно.
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    ologreds
    1694997561
    numo436484
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