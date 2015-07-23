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    • К ЧМ-2018 будет введена новая система мониторинга дискриминации

    К ЧМ-2018 будет введена новая система мониторинга дискриминации

    Новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминации будет внедрена к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявила директор департамента по устойчивому развитию АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Милана Верхунова.

    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) в конце февраля опубликовала отчет о проблемах расизма и ксенофобии в российском футболе, в котором описываются 200 случаев дискриминационного поведения болельщиков. Бразильский форвард санкт-петербургского «Зенита» Халк несколько раз заявлял, что по отношении к нему были проявления расизма. Футболист считает, что случаи проявления расизма в российском футболе носят локальный характер, но если это произойдет во время чемпионата мира-2018, это станет большой проблемой.
    Последний инцидент случился на старте чемпионата России сезона-2015/16 в матче московского «Спартака» и «Уфы», который прошел в Москве на «Открытие Арене» 17 июля. Полузащитник гостей Эмманюэль Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес болельщиков. Позже ганский футболист сообщил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной. РФС в ответ на запрос ФИФА заявил, что проверил все документы и не нашел доказательств вины болельщиков «красно-белых».
    «Будет запущена новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминаций. Мы надеемся, что это повлияет на качество выявления и адекватное реагирование на случаи дискриминации. Мы претворим в жизнь несколько образовательных программ. Кроме этой темы, я хотела бы обратить внимание, что в социальной области предусматривается решение нескольких задач. Добавлю, что все мероприятия ЧМ объявлены свободными от табака.», – сказала Верхунова журналистам.
    Руководитель антидискриминационного отдела Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко в свою очередь рассказал о подходе ФИФА по борьбе дискриминацией, который включает пять основных аспектов.
    «Подход ФИФА включает 5 основных аспектов: нормативное регулирование, контроль и санкции, коммуникации, образование, взаимодействие и сотрудничество», – сказал Бойченко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2015 13:42
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    Комментарии (11)
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    112910415
    1437650563
    так победим!
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    New_Look
    1437651591
    Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE)..... Это оставляет лазейку российским расистам, живущим за Уралом. Нужна организация "Футбол против расизма в Евразии"
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    New_Look
    1437651649
    Бразильский форвард санкт-петербургского "Зенита" Халк несколько раз заявлял, что по отношении к нему были проявления расизма. ------------------- а какой расы Халк?-
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    RUSTY8
    1437653402
    и новая отечественная система мониторинга будет работать без запинок как ВАЗ, отечественная система образования, национальная банковская и карточная системы:))
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    cska plus
    1437657320
    хулька надо выдворить из страны, и уже 2 случая минус!
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    spartach091
    1437659969
    К ЧМ-2018 будет введена новая система отмывания бабла!
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    hiv85
    1437729427
    негры ночью шоколадки не едят, боятся пальцы откусить.
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    ologreds
    1694997561
    numo436483
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