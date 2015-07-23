К ЧМ-2018 будет введена новая система мониторинга дискриминации

Новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминации будет внедрена к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявила директор департамента по устойчивому развитию АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Милана Верхунова.





Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) в конце февраля опубликовала отчет о проблемах расизма и ксенофобии в российском футболе, в котором описываются 200 случаев дискриминационного поведения болельщиков. Бразильский форвард санкт-петербургского «Зенита» Халк несколько раз заявлял, что по отношении к нему были проявления расизма. Футболист считает, что случаи проявления расизма в российском футболе носят локальный характер, но если это произойдет во время чемпионата мира-2018, это станет большой проблемой.



Последний инцидент случился на старте чемпионата России сезона-2015/16 в матче московского «Спартака» и «Уфы», который прошел в Москве на «Открытие Арене» 17 июля. Полузащитник гостей Эмманюэль Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес болельщиков. Позже ганский футболист сообщил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной. РФС в ответ на запрос ФИФА заявил, что проверил все документы и не нашел доказательств вины болельщиков «красно-белых».

«Будет запущена новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминаций. Мы надеемся, что это повлияет на качество выявления и адекватное реагирование на случаи дискриминации. Мы претворим в жизнь несколько образовательных программ. Кроме этой темы, я хотела бы обратить внимание, что в социальной области предусматривается решение нескольких задач. Добавлю, что все мероприятия ЧМ объявлены свободными от табака.», – сказала Верхунова журналистам.



Руководитель антидискриминационного отдела Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко в свою очередь рассказал о подходе ФИФА по борьбе дискриминацией, который включает пять основных аспектов.

