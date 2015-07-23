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    ЦСКА не успеет внести в заявку нового форварда к матчам ЛЧ

    ЦСКА сегодня подаст заявку для участия в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где армейцы встретятся с пражской «Спартой» 28 июля и 5 августа.

    По данным источника, армейцы по-прежнему намерены укрепить атаку, но новых имен в сегодняшнем заявочном списке не будет. Таким образом, потенциальный новичок ЦСКА не сможет сыграть против «Спарты».
    А вот к раунду плей-офф Лиги чемпионов, где среди вероятных соперников красно-синих фигурируют «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Байер», новый форвард в составе ЦСКА, скорее всего, появится.
    Ранее стало известно, что армейцы предложили 5-летний контракт нигерийскому нападающему китайского «Гуанчжоу Фули» Аарону Оланаре.

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    Источник: Бобсоккер

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    23.07.2015 12:39
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    Комментарии (19)
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    Roberto Firmino[LIVERPOOL
    1437650855
    думаю что они успеют подписать Варгаса!
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    magnum3000
    1437652539
    Ещё один африканец?
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    Диктор
    1437655460
    Пусть сначала Спарту пройдут.С тем составом что сейчас у них-сильно попотеть придется.
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    Независимый_эксперт
    1437655505
    Ну и хорошо-побыстрей вылетят как в прошлом году и дело с концом,это дно уже достало (((
    Ответить
    cska plus
    1437657482
    с Спартой можно и с Мусой справиться!
    Ответить
    cska plus
    1437657601
    ниже все глоры завидуют!
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    Гайбул05
    1437660611
    ЦСКА и без нового форварда должны пройти Спарту !
    Ответить
    bonucci
    1437662629
    а вот это уже не шутки совсем
    Ответить
    Шмавон
    1437669283
    что за нап кто знает?
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    ologreds
    1694997561
    numo436477
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