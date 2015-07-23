Источник: Ди Мария больше не сыграет за «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария больше не сыграет за свой клуб и перейдет в «ПСЖ», сообщает источник.

По информации английских СМИ, аргентинец близок к завершению сделки по переходу в стан чемпионов Франции. И «Манчестер Юнайтед», и «ПСЖ» в настоящий момент находятся на предсезонном турне в США, и Ди Мария может быть представлен в качестве игрока парижского клуба в ближайшее время.