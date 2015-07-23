Источник: Ди Мария больше не сыграет за «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария больше не сыграет за свой клуб и перейдет в «ПСЖ», сообщает источник.
По информации английских СМИ, аргентинец близок к завершению сделки по переходу в стан чемпионов Франции. И «Манчестер Юнайтед», и «ПСЖ» в настоящий момент находятся на предсезонном турне в США, и Ди Мария может быть представлен в качестве игрока парижского клуба в ближайшее время.
Летом 2014 года Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне 27-летний аргентинец забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач в 27 матчах за «МЮ» в Премьер-лиге.
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