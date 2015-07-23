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    Источник: Ди Мария больше не сыграет за «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария больше не сыграет за свой клуб и перейдет в «ПСЖ», сообщает источник.

    По информации английских СМИ, аргентинец близок к завершению сделки по переходу в стан чемпионов Франции. И «Манчестер Юнайтед», и «ПСЖ» в настоящий момент находятся на предсезонном турне в США, и Ди Мария может быть представлен в качестве игрока парижского клуба в ближайшее время.
    Летом 2014 года Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне 27-летний аргентинец забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач в 27 матчах за «МЮ» в Премьер-лиге.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    23.07.2015 12:26
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    Комментарии (16)
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    No problem
    1437649641
    Даж не верится Удачи Димону
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    Audi R8
    1437650773
    если перейдёт - удачи Диме. Если останется - тем более. Думаю, ему по силам стать лидером МЮ.
    Ответить
    RUSTY8
    1437652859
    пожилого немца вместо ДиМы у вандала по ходу климакс
    Ответить
    Man Sity-Kunbek
    1437656657
    так и надо,зачем валятся где тебя не любят
    Ответить
    Marchen
    1437658225
    слухи
    Ответить
    kirrik
    1437658398
    Утка, никуда он не уйдет. Откуда вообще такое берется тут. Продолжение "желтухи" соккера?
    Ответить
    95-shishani-95
    1437665721
    Жаль, что ушел из Реала!
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    Sanja68
    1437674886
    не надо отдавать,он себя еще покажет
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    Tonka88
    1437748998
    И жаль что уходит из МЮ! Анхель удачи!!! Роналду - time to go home!!! )
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    ologreds
    1694997561
    numo436475
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