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    • «Краснодар» может подписать Гильерме, если игрок оформит российское гражданство

    «Краснодар» может подписать Гильерме, если игрок оформит российское гражданство

    «Краснодар» оформит трансфер голкипера московского «Локомотива» Гильерме в случае, если игроку удастся получить российское гражданство. Гильерме выступает в составе «Локомотива» с 2007 года.

    Согласно федеральному закону «О гражданстве Российской федерации», иностранные граждане могут обратиться с заявлением о получении гражданства, если проживают на территории России со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно.
    «На данный момент «Краснодар» ждет получения всех необходимых документов, требующихся для оформления российского гражданства для Гильерме. Как только они будут получены, трансфер может быть оформлен», – сказал источник.
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    Источник: ТАСС

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    23.07.2015 11:50
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    Комментарии (15)
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    Etiainen
    1437642790
    если возьмет гражданство - то и не будет смысла уходить из Локо. ведь ясно, что всё из за лимита тёрки
    Ответить
    Miha
    1437643046
    Опачки, вот уже и из Локо в Краснодар бегут☝️
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437644370
    Не нужно
    Ответить
    cska plus
    1437644594
    если получит гражданство, Локо оставит себе!
    Ответить
    New_Look
    1437644818
    разговоры о гражданстве Гильерме уже 100 лет идут, все никак не получит. Пусть уже у мордвина спросит как это сделать, ну того, как его... Депардьё!
    Ответить
    112910415
    1437645982
    лишним не будет, однозначно
    Ответить
    SHMEL
    1437648310
    Отличный вратарь.Только как его Краснодар подпишет,разве он свободный агент?Ведь покупки им запрещены в этом году?
    Ответить
    Antonio Montana
    1437649788
    А какой смысл получать гражданство, если он всё равно легионером не считается?
    Ответить
    AlexKein
    1437660320
    Если получит гражданство то какого черта его тогда собираются продавать Краснодару
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    ologreds
    1694997561
    numo436473
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