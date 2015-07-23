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    Бартомеу: «Мы не получали предложений по Педро»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, что клуб не получал предложений по продаже своих игроков. Ранее сообщалось, что «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Педро, а сам игрок склоняется к переходу в «Челси» после телефонного разговора с Жозе Моуриньо.

    «Ни по каким игрокам, включая Педро, мы не получали предложений. Могу только повторить то, что уже говорил Луис Энрике: если кто-то хочет прибрести наших игроков, то нужно заплатить сумму отступных, прописанную в контракте. Пока никто никаких предложений не делал, так что мы спокойны», – сказал Бартомеу.
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    Источник: Goal.com

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    23.07.2015 11:32
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    Комментарии (2)
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    dimagas1
    1437642983
    Как всегда эти тупорылые интриги))))
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    ologreds
    1694997563
    numo436470
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