Уткин: «Мои сотрудники – не нули»

Главный редактор спортивных каналов НТВ ПЛЮС Василий Уткин рассказал, что хотел сказать своими твитами в адрес Тины Канделаки.

«Мне кажется, что если кто-то собирается строить спортивную редакцию с нуля, то мне точно пора на выход. Я занимался этим 20 лет, и каждый менеджер вправе оценить, правильно ли это делал. Тут нет никаких претензий. Но все равно это – не ноль. Мы вкладывали в это нечто большее, чем просто работа за зарплату. И думаю, что такой характеристики не заслуживаем. Это чисто этический вопрос. И мало того, он вполне может быть оставлен без внимания. Но думаю, что эти слова – просто недоразумение.Что я знаю о новом канале? Без комментариев. Но не защитить своих сотрудников я не мог. Мои сотрудники – не нули. И то, что мы в них вложили – не ноль. Ноль – это унизительно. И это неправильно»,– сказал Уткин «Советскому спорту».