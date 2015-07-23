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    Уткин: «Мои сотрудники – не нули»

    Главный редактор спортивных каналов НТВ ПЛЮС Василий Уткин рассказал, что хотел сказать своими твитами в адрес Тины Канделаки.

    «Мне кажется, что если кто-то собирается строить спортивную редакцию с нуля, то мне точно пора на выход. Я занимался этим 20 лет, и каждый менеджер вправе оценить, правильно ли это делал. Тут нет никаких претензий. Но все равно это – не ноль. Мы вкладывали в это нечто большее, чем просто работа за зарплату. И думаю, что такой характеристики не заслуживаем. Это чисто этический вопрос. И мало того, он вполне может быть оставлен без внимания. Но думаю, что эти слова – просто недоразумение.

    Что я знаю о новом канале? Без комментариев. Но не защитить своих сотрудников я не мог. Мои сотрудники – не нули. И то, что мы в них вложили – не ноль. Ноль – это унизительно. И это неправильно»,– сказал Уткин «Советскому спорту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    23.07.2015 01:56
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    Комментарии (17)
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    REDWHITE_
    1437632199
    Назначить Канделаки гендиректором спортивного канала, это тоже самое, если Котлина назначить главным на соккере и бомбардире.)))))
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    serppion
    1437633377
    Вот такая, Вася, жизнь. Вкладываешь душу в дело, становишься спецом и интересным аналитиком, а какая-то зараза тебе слету огульно оценку выложит. И, что особо обидно, эта зараза твоих подметок не стоит. Она же беспардонная ТВшница с дрянной репутацией, микроб - в спорте, ничто - в футболе.
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    Стаz
    1437633682
    С Бубновым пусть посоветуется
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    Payet
    1437635958
    Уткин ты ни кому не нужен и новых идей от тебя ни кто не ждёт!
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    New_Look
    1437636229
    Уткин хорошо начинал, интересные передачи делал, а потом то ли звезду схватил, то ли внутри себя гавнецо сдерживать уже не смог, в общем, скатился в футбольные шуты, сам себя считая Дартаньяном, окруженным п..расами. А вот сотрудники НТВкрест действительно не нули, Канделашка в этом деле ваще никто, никак и никогда
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    Оргазмирующий Прапор
    1437640185
    пусть сначала жиробас башку побрее в прямом эфире как обещал. толстый, лживый журналюжка.
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    Neuturungal
    1437642620
    На самом деле неплохо было бы начать с нуля, забыв про Уткина и компанию как про страшный сон. И вернуться к стандартам советской спортивной журналистики. Однако Канделаки - это, по-моему, заведомо хуже чем Уткин. И если она такое говорит (ее не надо понимать буквально, она имеет в виду, что она и ее команда будут лично решать что и как показывать), становится тревожно. Похоже сверху идет заказ на гламуризацию спорта, т.е. его убийство в масштабах страны.
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    RIR68
    1437646269
    толстый ноющий спартач опять полюбит недокоманду.
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    Protosser
    1437726160
    Вали-вали, неадекват мадридский.. может перестану слышать тебя в Эль-классико.
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    ologreds
    1694997564
    numo436436
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