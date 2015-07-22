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    Мутко хочет видеть Хомуху в штабе сборной России

    Министр спорта России Виталий Мутко считает, что тренерюношеской сборной России Дмитрий Хомуха должен войти в тренерский штаб главной сборной страны.

    «Система тренерского штаба будет одна,Хомуха должен входить в штаб национальной команды» – сказал Мутко.

    Напомним, что под руководством Хомухи сборная России U19 вышла в финал чемпионата Европы, где проиграла испанцам.

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    Источник: Sportbox.ru

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    22.07.2015 22:38
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    Комментарии (2)
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    sir_Alex
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