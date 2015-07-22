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    • Канделаки: телеканал «Матч ТВ» выйдет в эфир 1 ноября 2015 года

    Канделаки: телеканал «Матч ТВ» выйдет в эфир 1 ноября 2015 года

    Телеканал «Матч ТВ» впервые выйдет в эфир 1 ноября 2015 года. Об этом сообщила генеральный продюсер и заместитель гендиректора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа», на базе которого создается телеканал, Тина Канделаки.

    «Спортивное ТВ популярно во всем мире – люди хотят смотреть не только спорт в виде соревнований, Олимпиады и т.п, но и спорт вокруг себя. Это часть нашей жизни
    Сегодня стало очевидно, чтобы добиться чего-то, надо преодолеть себя, и спорт является одним из самых ярких способов добиться от себя большего, развиваться. Поэтому, я уверена, этот канал очень нужен сегодня российскому зрителю, всем тем, кто хочет добиваться успеха», – сказала генеральный продюсер.

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    Источник: ТАСС

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    22.07.2015 22:29
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    Комментарии (7)
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    bset
    1437593592
    Вiйдет? Вы прикалываетесь что ли??
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    Freyk
    1437593869
    Вангую хохлосрач
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    makiv
    1437594492
    ща будет хохлосрач)))
    Ответить
    Гуливер
    1437597038
    Хохлы бегут
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    sir_Alex
    1437638219
    Лучше бы на день октябрьского переворота 1917 перенесли! По традиции, так сказать
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    ologreds
    1694997565
    numo436417
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