Канделаки: телеканал «Матч ТВ» выйдет в эфир 1 ноября 2015 года

Телеканал «Матч ТВ» впервые выйдет в эфир 1 ноября 2015 года. Об этом сообщила генеральный продюсер и заместитель гендиректора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа», на базе которого создается телеканал, Тина Канделаки.

«Спортивное ТВ популярно во всем мире – люди хотят смотреть не только спорт в виде соревнований, Олимпиады и т.п, но и спорт вокруг себя. Это часть нашей жизни