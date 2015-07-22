Сборная России не будет играть товарищеских игр с соперниками сборной Украины к отборочному турниру ЧМ-2018

Сборная России по футболу не будет проводить товарищеские матчи с командами из группы отборочного турнира ЧМ-2018, в которую попадет сборная Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.





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Для сборных, которые попадут в две группы из пяти команд, а также для сборной России УЕФА организует централизованные товарищеские матчи. При этом, к примеру, если в группу I попадет сборная Украины, то команда России будет проводить товарищеские матчи с командами другой группы.