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    • Сборная России не будет играть товарищеских игр с соперниками сборной Украины к отборочному турниру ЧМ-2018

    Сборная России не будет играть товарищеских игр с соперниками сборной Украины к отборочному турниру ЧМ-2018

    Сборная России по футболу не будет проводить товарищеские матчи с командами из группы отборочного турнира ЧМ-2018, в которую попадет сборная Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

    Для сборных, которые попадут в две группы из пяти команд, а также для сборной России УЕФА организует централизованные товарищеские матчи. При этом, к примеру, если в группу I попадет сборная Украины, то команда России будет проводить товарищеские матчи с командами другой группы.

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    Источник: ТАСС

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    22.07.2015 20:46
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    Комментарии (6)
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    Тraumtanzеr
    1437588103
    Нам то пофиг, каклы боятся.
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    Miha
    1437590249
    Надо в таких новостях вообще комментарии отключать☝️
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    Добрый Бобер
    1437675129
    Дожили... Аж плакать хочется. Россию и Украину растаскиваю по углам, как злейших врагов... Кошмарный сон, два года назад.
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    ologreds
    1694997566
    numo436409
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