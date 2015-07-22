Лаборде продлил контракт с «Краснодаром»

ФК «Краснодар» заключил новый контракт с Рикардо Лаборде. Согласно подписанному сегодня соглашению 27-летний полузащитник из Колумбии будет защищать черно-зеленые цвета до окончания сезона-2017/ 2018.









Рикардо Лаборде перешел в «Краснодар» в июле 2013 года из кипрского клуба «Анортосис» Фамагуста. За прошедшие 2 года принял участие в 50-ти официальных матчах в составе «горожан», забив в них 10 мячей, сделав 5 результативных передач и заработав для своей команды 4 пенальти.Напомним, ранее контракт с командой продил бразильский полузащитник