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    Уткин: «Слова Канделаки унизительны»

    Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин прокомментировал высказывания Тины Канделаки, назначенной на должность генерального продюсера и заместителя гендиректора объединeнной спортивной редакции нового спортивного холдинга, который создаeтся на базе нового федерального телеканала «Матч ТВ».

    «Тине интересно строить крупную спортивную редакцию «с нуля». Окей. Двадцать лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное.( С нуля, ну офигеть!
    Я корпоративный дисциплинированный человек. Но «редакция с нуля» унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет.
    Если новая редакция с нуля – что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок!
    Надо извиниться, Тина Гивиевна. Неправы. Да, я нарушаю корпоративную этику. Но я обязан защищать свою команду, я ее не по объявлению набрал», – написал Уткин.

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    Источник: Sports.ru

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    22.07.2015 20:00
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    Комментарии (20)
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    REDWHITE_
    1437587805
    Это кто же додумался Канделаки в спорт отправить?? аха-ха Ей утренник не в каждом садике можно доверить, а тут спорт))) Ну держитесь, будете Тину слушать под синхронное плавание.) Только пловцы под нее не успеют двигаться))) аха-ха
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    spartach091
    1437590119
    видимо Канделаки неплохо у кого горловой ми ть застругала,раз взяли на канал ее
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    Miha
    1437590582
    Уткин закрякал, без работы останется. Будет свои бредни теперь в интернете писать и хлеб с майонезом есть☝️ А назначение Канделаки ни чего не изменит. Ибо тут проблема в самих правах на трансляции а не в людях что их транслируют☝️
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    чубака
    1437592495
    МАНДАлаки везде успевает. В принципе давно надо было растормошить этот НТВ+,а то чердак,Уткин и компания зазналась. Можно оставить Генича,Шнякина,Моссаковского с Казанским,остальных гнать подальше.
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    бомбардирр
    1437593024
    Уткин бесполезен он неприятный а Канделаки посмотрим
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    TheDDS
    1437593740
    Уткину давно пора
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    caravanbashi
    1437593865
    Надо пригласить на канал Кольку Сванидзе, он ее вышибет, как в свое время Светку Сорокину с РТР. Ну а Тинке Канделаки надо крышевать автогонки, а не футбол, ведь она с Исмаиловым гоняла на перегонки по ночной Женеве))
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    рус фан
    1437600039
    Не люблю всех этих пиар звезд типа Канделаки, но с другой стороны если придет плеяда новых нормальных комментаторов возможно футбол будет смотреть интереснее, нынешнее большинство спортивных журналистов и коментарии матчей в их исполнении ниже среднего.
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    Самовлюблённый Конь
    1437600865
    какой идиот додумался эту тп поставить во главе спортивного канала?..
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    ologreds
    1694997566
    numo436405
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