Уткин: «Слова Канделаки унизительны»

Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин прокомментировал высказывания Тины Канделаки, назначенной на должность генерального продюсера и заместителя гендиректора объединeнной спортивной редакции нового спортивного холдинга, который создаeтся на базе нового федерального телеканала «Матч ТВ».
«Тине интересно строить крупную спортивную редакцию «с нуля». Окей. Двадцать лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное.( С нуля, ну офигеть!
Я корпоративный дисциплинированный человек. Но «редакция с нуля» унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет.
Если новая редакция с нуля – что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок!
Надо извиниться, Тина Гивиевна. Неправы. Да, я нарушаю корпоративную этику. Но я обязан защищать свою команду, я ее не по объявлению набрал», – написал Уткин.
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