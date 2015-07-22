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    ЦСКА в ближайшее время может подписать нового нападающего

    ЦСКА надеется достичь договоренности с «Гуанчжоу Фули» по нападающему Аарону Сэмьюэлу Оланаре в ближайшее время, информирует источник. Армейцы уже занимаются визовыми вопросами 21-летнего футболиста.

    Ранее китайский клуб ответил отказом на предложение ЦСКА. Армейцы были готовы выложить за него 3,5 миллиона евро. Но «Гуанчжоу Фули» намерен выручить за него не менее 5 миллионов евро. Тем не менее, по сведениям источника, переговоры продолжаются.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 18:18
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    Комментарии (22)
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    Mi6
    1437590066
    и снова ипирей?
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    Miha
    1437591077
    Мы теперь с Китаем еще и нигерами будем торговать??
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    Oliver Kahn 007
    1437593413
    подождём
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    Диктор
    1437604455
    Да не важно кого они подпишут-в этом сезоне без Думбия-не будет у них игры-остались пенсионеры защиты и быдло голкипер.
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    Павлюченко 13
    1437635580
    No comments
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    SHMEL
    1437639171
    Не пойму я,для чего тогда брали Алиева и Страндберга. Мне кажется Лёне нужно больше им доверять в матчах с записными аутсайдероми и выпускать с первых минут.
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    cska plus
    1437644112
    нап нужен как воздух!
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    RIR68
    1437645865
    то-то я смотрю, первым своё очень важное мнение оставил свин.
    Ответить
    RIR68
    1437645974
    то-то я смотрю, первым своё очень важное мнение оставил свин.
    Ответить
    ologreds
    1694997566
    numo436396
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