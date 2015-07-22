ЦСКА в ближайшее время может подписать нового нападающего

ЦСКА надеется достичь договоренности с «Гуанчжоу Фули» по нападающему Аарону Сэмьюэлу Оланаре в ближайшее время, информирует источник. Армейцы уже занимаются визовыми вопросами 21-летнего футболиста.









« Ранее китайский клуб ответил отказом на предложение ЦСКА. Армейцы были готовы выложить за него 3,5 миллиона евро. Но «Гуанчжоу Фули» намерен выручить за него не менее 5 миллионов евро. Тем не менее, по сведениям источника, переговоры продолжаются. Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!