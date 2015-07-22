Советник генсека ООН: «Новым президентом ФИФА должен стать неевропеец или женщина»

Преемник Йозефа Блаттера на посту президента ФИФА должен быть не из Европы, а лучше если новый глава организации будет женщиной, заявил специальный советник генсека ООН по вопросам спорта во имя развития и мира Вильфрид Лемке.
Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Исполком ФИФА на внеочередном заседании, прошедшем 20 июля в Цюрихе, определил, что конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года.
«С моей точки зрения, было бы хорошо, если бы новый глава ФИФА был не из Европы. Все должны чувствовать, что мы остаемся едины внутри такой большой-большой организации, как ФИФА, – цитирует Лемке агентство Рейтер. – Было бы фантастически, если бы ФИФА возглавила женщина. Почему бы женщине не стать лидером крупнейшей спортивной федерации? Это было бы очень умным решением».
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