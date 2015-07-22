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    • Советник генсека ООН: «Новым президентом ФИФА должен стать неевропеец или женщина»

    Советник генсека ООН: «Новым президентом ФИФА должен стать неевропеец или женщина»

    Преемник Йозефа Блаттера на посту президента ФИФА должен быть не из Европы, а лучше если новый глава организации будет женщиной, заявил специальный советник генсека ООН по вопросам спорта во имя развития и мира Вильфрид Лемке.

    Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Исполком ФИФА на внеочередном заседании, прошедшем 20 июля в Цюрихе, определил, что конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года.
    «С моей точки зрения, было бы хорошо, если бы новый глава ФИФА был не из Европы. Все должны чувствовать, что мы остаемся едины внутри такой большой-большой организации, как ФИФА, – цитирует Лемке агентство Рейтер. – Было бы фантастически, если бы ФИФА возглавила женщина. Почему бы женщине не стать лидером крупнейшей спортивной федерации? Это было бы очень умным решением».

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 18:09
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    Комментарии (17)
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    Hasselby
    1437581758
    ах да, оно еще должно во всеуслышанье верещать, про то, что в России его унижают, и поэтому он лижет Обаме.
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    Payet
    1437581760
    Баба за рулемрулем, это как обезьяна с гранатой!
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    Lvby
    1437582122
    "не из Европы" значит из США :)
    Ответить
    alex8683
    1437585315
    Смородская потирает руки!
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    roman230582
    1437585509
    Смородскую заберите
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    Miha
    1437591189
    Смородскую забирайте☝️
    Ответить
    DevilsMilan
    1437592792
    Перебор их с толерантностью раздражает.
    Ответить
    keks 05
    1437596188
    женщина не из Европы давайте Псаки!!
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    Chuyskiy Spartanec
    1437622904
    ТОЛЕРАСТЫ!!! Плеваться хочется, от их высказываний!
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    ologreds
    1694997567
    numo436394
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