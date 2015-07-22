Тульский «Арсенал» подписал контракт с Берхамовым

"Арсенал» подписал контракт с полузащитником Кантемиром Берхамовым, информирует официальный сайт тульского клуба. 26-летний хавбек будет выступать за «канониров» под номером 17.





Ранее он защищал цвета «Нижнего Новгорода», «Спартака» из Нальчика, «Урала» и «Тосно». Футболист также выступал за юниорскую и молодежную сборные России.

