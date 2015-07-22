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    Тульский «Арсенал» подписал контракт с Берхамовым

    "Арсенал» подписал контракт с полузащитником Кантемиром Берхамовым, информирует официальный сайт тульского клуба. 26-летний хавбек будет выступать за «канониров» под номером 17.

    Ранее он защищал цвета «Нижнего Новгорода», «Спартака» из Нальчика, «Урала» и «Тосно». Футболист также выступал за юниорскую и молодежную сборные России.
    Берхамов может принять участие в матче 4-го тура первенства ФНЛ против своей бывшей команды – «Тосно». В сезоне-2014/15 полузащитник сыграл в 23 матчах ФНЛ, забил 4 гола, сделал 4 результативные передачи.

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    22.07.2015 17:29
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