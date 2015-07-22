Хомуха: «у сборной Германии в штабе 22 человека, у Испании 19, а у России всего 9»

Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха рассказал о разнице в составе между тренерским штабом сборных Германии, Испании и России:
«Работали очень много, люди начинали заговариваться. Человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Это разряжало обстановку, начинали дружно смеяться. Работали до часу ночи, в восемь подъeм. Трудились и до завтрака, и после – в общем, весь день. Очень интенсивный график.
Ведь у нас в штабе всего девять специалистов, тогда как у немцев 22, а у испанцев 19 человек персонала. Аналитики, операторы, тренерский штаб – все разграничено. Мы же делаем все вместе и весь объем информации обрабатываем сами», – приводит слова тренера «Чемпионат».
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