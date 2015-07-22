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    • Хомуха: «у сборной Германии в штабе 22 человека, у Испании 19, а у России всего 9»

    Хомуха: «у сборной Германии в штабе 22 человека, у Испании 19, а у России всего 9»

    Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха рассказал о разнице в составе между тренерским штабом сборных Германии, Испании и России:

    «Работали очень много, люди начинали заговариваться. Человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Это разряжало обстановку, начинали дружно смеяться. Работали до часу ночи, в восемь подъeм. Трудились и до завтрака, и после – в общем, весь день. Очень интенсивный график.
    Ведь у нас в штабе всего девять специалистов, тогда как у немцев 22, а у испанцев 19 человек персонала. Аналитики, операторы, тренерский штаб – все разграничено. Мы же делаем все вместе и весь объем информации обрабатываем сами», – приводит слова тренера «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 17:08
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    Комментарии (11)
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    RIR68
    1437575107
    эх, Дима, нам еле-еле с четырьмя итальянцами рассчитаться удалось, а ты 22, 19)))
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    alekseikosenkov2008
    1437576552
    Правильно, что об этом говорит. В подготовке на таком уровне не может быть мелочей. Все начинается с отношением к юношескому и детскому футболу. Хотя количество и качество не всегда одно другому помогает.
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    REDWHITE_
    1437584373
    На большой штаб денег нет. Все деньги на Капелло ушли, да на содержание газпроекта.
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    Bobus
    1437585979
    да у нас - чем их больше - тем всё хуже
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    Cynic
    1437593446
    так вот в чем формула успеха
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    рус фан
    1437603424
    Надо заинтересовывать хороших специалистов в молодежном футболе их явный недобор.
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    Leo28
    1437628395
    Бедненькие какие !!! Устали работать !! За миллионы денег устали смотреть матчи , обсуждать и думать какого из берез поставить в состав .... Тьфу мля читать противно , после всех их косяков !!! Давайте наберем в тренерский штаб 22 тренера ! Позовем Маура , пера , вернем Гуса и капелу обратно !! Всех соберем , дадим всем ЗП по 20 Лямов евро !' Пусть пилят наш бюджет Чее у нас еще остались какие-то копейки в фонде НБС давайте его распилим на сборную потратим ?!! Или может эти тренеры будут бегать сами за такие бабки ? Как ра че 11 на поле 11 на заменах )
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    _armeec_
    1437633403
    Ну об этом давно уже говорят, так что не ново.
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    ologreds
    1694997567
    numo436389
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