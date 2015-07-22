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    Моуринью не исключает, что в будущем может поработать в MLS

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью не исключил, что в будущем продолжит карьеру в MLS. Португалец отметил, что его привлекает то, как растет интерес к футболу в Северной Америке.

    «Однажды это может случиться, но не сейчас. Почему? Потому что это не для меня на данном этапе карьеры, – цитирует Моуринью источник. – Мне хочется участвовать в таких крупных турнирах, как Лига чемпионов, Премьер-лига. Но я хотел бы дать что-то новое стране, где все больше людей начинают любить футбол».

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    Источник: A Bola

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    22.07.2015 15:36
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    Комментарии (7)
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    BDA81
    1437569267
    Да не по едишь ты ни куда ! Ты так и будешь из одного гранда в другой прыгать :-)
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    Рамич
    1437570000
    правильно
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    sir_Alex
    1437573363
    А потом в NHL
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    El_Chori
    1437578272
    Чтобы и оттуда Фрэнки турнуть?
    Ответить
    Die Roten
    1437587903
    поживем увидим
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    Челси 23
    1437617767
    жалко Беговича,столько косяков в дебютном матче
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    ologreds
    1694997567
    numo436381
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