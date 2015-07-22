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    Хави Гарсия дисквалифицирован на один матч

    В ходе сегодняшнего заседания КДК было принято решение дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию на один матч за удар в лицо защитника «Динамо» Томаша Губочана в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт Экспресс».

    Этот эпизод остался без внимания со стороны главного арбитра встречи Виталия Мешкова. Основанием для рассмотрения инцидента стала запись в рапорте инспектора матча Юрия Чеботарeва. Таким образом, 28-летний испанский игрок пропустит выездную встречу 2-го тура Премьер-лиги с «Уралом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 15:04
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    Комментарии (32)
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    Krasnodar 123
    1437570920
    Подлость наказана, хотя за такие штучки три матча дисквалификации минимум. Но это для других команд .
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    Varnes
    1437572564
    Осуждаю поступок Гарсии. Там на самом деле надо было пендаль в наши ворота ставить, но судья тоже имеет право на ошибку, в этот раз он ошибся в нашу сторону.
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    Varnes
    1437572824
    Осуждаю поступок Гарсии. В том эпизоде можно было смело назначать пенальти в наши ворота, но судья тоже имеет право на ошибку и на этот раз он ошибся в нашу сторону. Считаю что счет по игре Зенит был сильнее от этого и нарушение Губочана и второй гол.
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    112910415
    1437575851
    пропустит встречу с лидером..
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    Пичушкин
    1437575861
    А гламурного Игорька за тоже самое поняли и простили
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    пророк3
    1437581298
    Урал» - «Зенит»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа); инспектор - Александр Колобаев (Москва). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В Ёбурге будут судить по системе "миллерович-данченко"
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    BeeSer
    1437589832
    Вот она кулуарная возня лошадиного рулевого! А чё не технарь всей команде?!
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    starche
    1437593292
    Правильно, Гарсия часто играет грязно.
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    Areal
    1437638028
    Акинфеева надо было вообще отлучить от футбола на полгода. Он после свистка и откровенно бил в лицо. А это был игровой эпизод. Мяч летел по траектории через голову Губочана. Следовательно, судья следя за мячом мог и не заметить нарушения.
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    ologreds
    1694997568
    numo436378
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