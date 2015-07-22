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    • Билан займется креативным наполнением телеканала «Матч ТВ»

    Билан займется креативным наполнением телеканала «Матч ТВ»

    Создатель и генеральный директор телеканала «Домашний» Наталья Билан займется креативной разработкой старта нового федерального телеканала «Матч ТВ», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу в «Газпром-Медиа».

    Ранее сегодня стало известно, что телеведущая, продюсер и IT-технолог Тина Канделаки станет главой объединeнной спортивной редакции канала «Матч ТВ».
    Также отмечается, что в настоящее время идeт согласование контракта с продюсером в области спортивного вещания, обладающим глобальным опытом в организации трансляций и спортивных программ. Это будет иностранный специалист с опытом работы в крупнейших медиакомпаниях, занимающихся спортивным вещанием.

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 14:57
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    Комментарии (21)
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    Ахад
    1437575371
    киркорова в комментаторы игр бабселоны
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    112910415
    1437575752
    мы счастливы
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    Arti novochek
    1437577087
    обложка поменялась, а заголовки остались прежними)
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    Это армия сынок
    1437579494
    Ну как говорится - невер лет ю гоу! Хэээээй! Олимпийский я не вижу ваших рук!
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    bset
    1437580936
    Что за цирк собирается? Они все увлекаются футболом? Сомневаюсь. А без этого нормальный канал не сделать.
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    brat070
    1437583488
    Ндааа уш
    Ответить
    spam2009
    1437590508
    сопки сопки и еще раз сопки.
    Ответить
    maxon1256
    1437599804
    а смородскую в президенты РФС))) что твориться ужас
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    _armeec_
    1437632697
    Печально всё это (( Уже и на спортивные каналы вся эта пи...ня переползает
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    ologreds
    1694997568
    numo436377
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