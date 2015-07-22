Билан займется креативным наполнением телеканала «Матч ТВ»

Создатель и генеральный директор телеканала «Домашний» Наталья Билан займется креативной разработкой старта нового федерального телеканала «Матч ТВ», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу в «Газпром-Медиа».

Ранее сегодня стало известно, что телеведущая, продюсер и IT-технолог Тина Канделаки станет главой объединeнной спортивной редакции канала «Матч ТВ».

Также отмечается, что в настоящее время идeт согласование контракта с продюсером в области спортивного вещания, обладающим глобальным опытом в организации трансляций и спортивных программ. Это будет иностранный специалист с опытом работы в крупнейших медиакомпаниях, занимающихся спортивным вещанием.