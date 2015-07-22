Рэдмен: «Жеребьевка ЧМ-2018 станет футбольным спектаклем с элементами шоу»

Пол Рэдмен, ответственный за проведение церемонии жеребьевки квалификации ЧМ-2018, сообщил, что церемонию посмотрят 95 миллионов человек, передает «Спорт Экспресс».



Церемония состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.









«Мы разработали футбольный спектакль с элементами шоу. Несколько элементов мы взяли из истории. В том числе с жеребьевок 1971 и 1991 годов. Планируется, что ее посмотрят 95 миллионов человек. Помогать ее проведению будут Халк, Канаварро, Кержаков, Дасаев, Бирхофф». «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!