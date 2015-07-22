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    • Рэдмен: «Жеребьевка ЧМ-2018 станет футбольным спектаклем с элементами шоу»

    Рэдмен: «Жеребьевка ЧМ-2018 станет футбольным спектаклем с элементами шоу»

    Пол Рэдмен, ответственный за проведение церемонии жеребьевки квалификации ЧМ-2018, сообщил, что церемонию посмотрят 95 миллионов человек, передает «Спорт Экспресс».

    Церемония состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

    «Мы разработали футбольный спектакль с элементами шоу. Несколько элементов мы взяли из истории. В том числе с жеребьевок 1971 и 1991 годов. Планируется, что ее посмотрят 95 миллионов человек. Помогать ее проведению будут Халк, Канаварро, Кержаков, Дасаев, Бирхофф».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 14:11
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    Комментарии (10)
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    AlexKul
    1437563711
    Интересно будет посотреть..........
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    feel_this_sheet
    1437565365
    угу уже пол города перекрыто(
    Ответить
    New_Look
    1437569183
    бумашки в названиями команд будут упакованы в капсулы в виде файеров, а доставаться будут из импровизированной... ну вы знаете питерские традиции!
    Ответить
    MALOVAR
    1437575807
    А где Ольга Кузькова? Не справедливо так то
    Ответить
    Die Roten
    1437576402
    посмотрим
    Ответить
    No problem
    1437580091
    Да пох че там будет Нам б узнать кто на кого упадет
    Ответить
    nahan
    1437582808
    У англичан слюни потекут...
    Ответить
    Miha
    1437591492
    А я думал Рэдмен из Ву Тэнг клана будет выступать на жеребьевке...
    Ответить
    maxtomas
    1437594925
    А как же Аршавин
    Ответить
    ologreds
    1694997568
    numo436373
    Ответить
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