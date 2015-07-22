Хомухе присвоено звание заслуженного тренера России, 7 игроков юношеской сборной стали мастерами спорта

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха на сегодняшней встрече с министром спорта Виталия Мутко получил звание «Заслуженный тренер России».
Семерым футболистам команды, ставшей серебряным призером Евро-2015 (U-19), Ильмиру Нурисову, Игорю Безденежных, Георгию Мелкадзе, Никите Чернову, Василию Черову, Максиму Рудакову и Аязу Гулиеву присвоены звания мастеров спорта РФ.
Отметим, что Хомуха уже был удостоен звания «Заслуженный тренер России» в 2013 году, когда сборная России (U-17) под его руководством стала победителем юношеского чемпионата Европы.
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