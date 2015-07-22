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    • Хомухе присвоено звание заслуженного тренера России, 7 игроков юношеской сборной стали мастерами спорта

    Хомухе присвоено звание заслуженного тренера России, 7 игроков юношеской сборной стали мастерами спорта

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха на сегодняшней встрече с министром спорта Виталия Мутко получил звание «Заслуженный тренер России».

    Семерым футболистам команды, ставшей серебряным призером Евро-2015 (U-19), Ильмиру Нурисову, Игорю Безденежных, Георгию Мелкадзе, Никите Чернову, Василию Черову, Максиму Рудакову и Аязу Гулиеву присвоены звания мастеров спорта РФ.
    Отметим, что Хомуха уже был удостоен звания «Заслуженный тренер России» в 2013 году, когда сборная России (U-17) под его руководством стала победителем юношеского чемпионата Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 13:15
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    Комментарии (21)
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    cska plus
    1437566307
    Поздравляю Дмитрия Хомуху, а ребята заслужили, звание можно было присвоить всем !
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    САДЫЧОК
    1437568261
    а почему остальным не дали???это же бред!!!!
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    rtm Solncedar
    1437570882
    Молодцы Пацаны! Главные Победы ВПЕРЕДИ!
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    lawr19730
    1437576102
    Обидно,что эти парнишки никогда толком не поиграют в РФС,т.к.на их местах уже давно бегают недолугие негры с бешеными зарплатами(((
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    Эффенди
    1437579451
    Авторы, учите русский язык! И "Спорт-Экспресс" туда же отправьте. Званиями наградить невозможно, звание можно только присвоить! награждают орденами, медалями, премиями, значками, триппером и другими приятными и не совсем материальными вещами. Звание-предмет не материальный, поэтому его ПРИСВАИВАЮТ за какие-либо заслуги, достижения или по разнарядке.
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    nahan
    1437580782
    А почему остальных обделили-то?..
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    пророк3
    1437621216
    Митрюшкину сразу змс?
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    Vladimir 808
    1437628656
    Молодцы!!! Успехов в футбольной карьере пожелаю всем!!!
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    _armeec_
    1437631445
    у остальных есть похоже это звание, не могли же кинуть их ))
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    ologreds
    1694997568
    numo436367
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