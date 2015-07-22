Лимит на легионеров в РФПЛ может быть ужесточен

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в российском футболе может быть ужесточен, этот вопрос будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть возможность дальнейшего ужесточения лимита, мы с президентом еще поговорим об этом. Наши инвестиции надо защищать, приоритетом и мерилом успеха является национальная сборная», – сообщил Мутко.

Исполком РФС 14 июля утвердил лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге по схеме «6 иностранцев + 5 россиян одновременно на поле».