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    Лимит на легионеров в РФПЛ может быть ужесточен

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в российском футболе может быть ужесточен, этот вопрос будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Есть возможность дальнейшего ужесточения лимита, мы с президентом еще поговорим об этом. Наши инвестиции надо защищать, приоритетом и мерилом успеха является национальная сборная», – сообщил Мутко.
    Исполком РФС 14 июля утвердил лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге по схеме «6 иностранцев + 5 россиян одновременно на поле».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 12:49
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    Комментарии (61)
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    Сергей Саныч
    1437589290
    Да выгонят его скоро.Вот за эту фразу..."мы с президентом еще поговорим об этом" и выгонят.Дружбана нашёл.Прям на короткой ноге с главным.Как решим,так и будет. Туповатый мужчинка.Плохо кончит.Лучше до 18 года.
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    Miha
    1437589872
    Да закройте уже весь этот цирк!
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    КВИДАК
    1437590161
    Импортозамещение рулит!!!!
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    Djazzz
    1437590358
    лимит-отстой
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    CL2014
    1437591070
    Мудак
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    kot89rus
    1437591416
    У Мутко совсем мозг вытек. Сделайте вообще запрет на иностранцев и скоро станем на уровень с Люксембургом.
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    tanis 29
    1437592297
    Да сколько можно ерунду городить. Что Мутко, что Фурсенко только разваливают наш футбол и вредят по полной программе.
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    Супервайзер
    1437595716
    Да скажите проще, что денег нет для легионеров у госкомпаний. Хватит туфту гнать про интересы сборной.
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    sour12
    1437600851
    ага надо ужесточить лимит, а то иначе бездари лентяи кривоногие и так далее русские не смогут попадать в состав клубов , так как их будут вытеснять легионеры которые будут хотеть играть и тренироваться что бы получать столько денег сколько получают эти бездари!!!!лимит уже сделал своё дело наша сборная это сборище инвалидов проигрывающая всем почти.уже тошнит от того как убивают спорт и футбол.в клубах должны играть сильнейшие, а не те кому даёт это делать лимит.сделайте лучше лимит что должно играть 11 россиян и мы будем проигрывать Сан Марино 0-5 у нас на поле, а может и больше!!!!!!!
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    ologreds
    1694997568
    numo436365
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