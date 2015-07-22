Мостовой: «Не нужно торопиться с оценками игры «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что у главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева было слишком мало времени, чтобы кардинально изменить игру красно-белых. Экс-хавбек «Сельты» также отметил, что низкая результативность в 1-м туре чемпионата России не связана с дефицитом исполнительского мастерства футболистов, передает «Спорт Экспресс».





«Думаю, пока не нужно торопиться с оценками игры «Спартака». Аленичев только возглавил команду, и кардинально изменить что-то у него не было времени. В матче против «Уфы» игра красно-белых фрагментами радовала глаз, а временами ничем не отличалась от того футбола, который был при Мурате Якине. Подождем несколько туров и увидим, что из этого получится.

