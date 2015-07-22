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    Мостовой: «Не нужно торопиться с оценками игры «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что у главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева было слишком мало времени, чтобы кардинально изменить игру красно-белых. Экс-хавбек «Сельты» также отметил, что низкая результативность в 1-м туре чемпионата России не связана с дефицитом исполнительского мастерства футболистов, передает «Спорт Экспресс».

    «Думаю, пока не нужно торопиться с оценками игры «Спартака». Аленичев только возглавил команду, и кардинально изменить что-то у него не было времени. В матче против «Уфы» игра красно-белых фрагментами радовала глаз, а временами ничем не отличалась от того футбола, который был при Мурате Якине. Подождем несколько туров и увидим, что из этого получится.
    В восьми матчах забито всего 15 мячей – это, конечно, маловато. Но я не думаю, что скромная результативность стартового тура связана с дефицитом исполнительского мастерства. Где-то выручали вратари, в каких-то случаях команды организованно оборонялись: у всех своя тактика. Я знаю, что прошлым летом первый тур был сверхрезультативным. Вряд ли за год футболисты могли разучиться играть. Кто знает, возможно, уже в одном из ближайших туров команды «прорвет», и мы станем свидетелями нового рекорда результативности».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 12:39
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    Комментарии (15)
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    112910415
    1437560888
    подождём
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    eugen-han
    1437563443
    почему-то кажется,что прорвёт спартак уже во 2-ом туре в краснодаре,где "быки" вряд ли повторят прошлогодний успех,обыграв крупно красно-белых.
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    zyxel410
    1437563899
    Эмм,насколько я помню во время предсезонной подготовки Аленичев рассказывал о привитии какого-то нового футбола.В итоге абсолютно ничего не поменялось.Ну ладно бы я понял если бы играли с теми кто реально претендует на награды,но с Уфой-то можно было показать что там нового. И да,если бы выиграли сейчас бы каждый день читали о тренерском гении Аленичева и каждый день бы видели его размышления о том как надо играть в футбол.
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    RIR68
    1437563968
    что там оценивать? авно оно и есть авно.
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    Serjinho
    1437565397
    конечно не нужно. его все равно уволят в конце сезона :D
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    leopit
    1437566492
    А что там оценивать?Беспорядочную беготню миллионеров...Убожество!
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    nahan
    1437580199
    В принципе, Мостовой прав. Только через несколько туров увидим почерк нового тренера.
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    Rusti
    1437591535
    Подождём
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    mr.Deneb
    1437593003
    Если и Аленичев не поднимет Спартак, то нужно отказаться от спартаковских традиций и строить современный быстрый футбол по Якину и перестроить всю спартаковскую академию под современный европейский футбол, нельзя жить только прошлым. Но надеюсь на Аленичева.
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    ologreds
    1694997568
    numo436364
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