Мостовой: «Не нужно торопиться с оценками игры «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что у главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева было слишком мало времени, чтобы кардинально изменить игру красно-белых. Экс-хавбек «Сельты» также отметил, что низкая результативность в 1-м туре чемпионата России не связана с дефицитом исполнительского мастерства футболистов, передает «Спорт Экспресс».
«Думаю, пока не нужно торопиться с оценками игры «Спартака». Аленичев только возглавил команду, и кардинально изменить что-то у него не было времени. В матче против «Уфы» игра красно-белых фрагментами радовала глаз, а временами ничем не отличалась от того футбола, который был при Мурате Якине. Подождем несколько туров и увидим, что из этого получится.
В восьми матчах забито всего 15 мячей – это, конечно, маловато. Но я не думаю, что скромная результативность стартового тура связана с дефицитом исполнительского мастерства. Где-то выручали вратари, в каких-то случаях команды организованно оборонялись: у всех своя тактика. Я знаю, что прошлым летом первый тур был сверхрезультативным. Вряд ли за год футболисты могли разучиться играть. Кто знает, возможно, уже в одном из ближайших туров команды «прорвет», и мы станем свидетелями нового рекорда результативности».
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