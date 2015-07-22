Мутко встретился с юношеской сборной России

Министр спорта России Виталий Мутко встретился с завоевавшей серебряные медали чемпионата Европы по футболу сборной страны (до 19 лет) и ее главным тренером Дмитрием Хомухой.





Россияне дошли на проходившем в Греции юношеском чемпионате Европы до финала, где уступили сборной Испании со счетом 0:2. Сборная России, составленная из игроков не старше 1996 года рождения, стала первой отечественной командой, которой удалось пробиться в финальную часть обоих первенств Европы в возрастных категориях до 17 и до 19 лет.



Мутко поздравил игроков и тренерский штаб с большим успехом: «Наша задача – сохранить вас к 2018 году, когда вы будете в самом соку, – сказал Мутко игрокам. – Если вы на чемпионате мира дойдете до полуфинала, мы будем очень рады, а уж если до финала, вся страна будет счастлива».

«Вытесняйте легионеров, – добавил исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян. – А вытеснять легионеров можно только колоссальным трудом и любовью к футболу. Дерзайте!»

