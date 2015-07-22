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    • Мутко заявил, что Россия скоро сыграет в товарищеских матчах с Бразилией и Аргентиной

    Мутко заявил, что Россия скоро сыграет в товарищеских матчах с Бразилией и Аргентиной

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС вернется к практике проведения матчей сборной России с ведущими национальными командами мира.

    По словам чиновника, в таких играх футболисты получают важный опыт международных матчей. Также Мутко рассказал, что новые стадионы к ЧМ-2018, возможно, будут открываться матчами сборной России, передает «Спорт Экспресс»:

    «Мы обязательно будем в скором времени делать для сборной интересный календарь, возобновим товарищеские матчи с ведущими национальными командами – Аргентиной, Бразилией. Раньше же все это было. Помните, как с бразильцами играли ведь в Лондоне? В первом тайме непонятно было, кто в какой форме играет. Так что скоро снова будем проводить такие матчи, которые дают очень многое в плане опыта. Может, и новые стадионы в преддверии ЧМ-2018 будем открывать играми нашей сборной».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 12:08
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    Комментарии (11)
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    112910415
    1437556572
    итак, рекламная кампания Мутко стартовала! и сразу- безумная идея...откровенно СЛАБАЯ команда не должна искать встреч с сильнейшими : опыт жасного разгрома на пользу не идёт!
    Ответить
    shs13
    1437558486
    поиграем мускулами так сказать перед ближайшими конкурентами. что бы нас лихтенштейн и фарерские острова боялись.
    Ответить
    maygli
    1437558904
    "...В первом тайме непонятно было, кто в какой форме играет. Так что скоро снова будем проводить такие матчи,..." клоун ё...
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    Serjinho
    1437565464
    вот тут-то мы и должны будем увидеть всю ущербность нашего футбола. зачем играть с топ-сборными, если мы молдову обыграть не можем?
    Ответить
    Alex-96
    1437567244
    Поди мудкин будет с параолимпийскими сборными договариваться, чтобы детская психика кокошки, глушакова и Ко не постродала.
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    New_Look
    1437568618
    рукалицо....
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    maxim81413
    1437577356
    это все политика. путин ведь не давно с ними дела налаживал
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    nahan
    1437578770
    Полезнее было бы сыграть с Германией, Чили, Колумбией...
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    пророк3
    1437580417
    Зачем сказал только ,щас Муток ему пихнет левака чел 20 на пол ставки на откат...
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    ologreds
    1694997569
    numo436360
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