Мутко заявил, что Россия скоро сыграет в товарищеских матчах с Бразилией и Аргентиной

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС вернется к практике проведения матчей сборной России с ведущими национальными командами мира.



По словам чиновника, в таких играх футболисты получают важный опыт международных матчей. Также Мутко рассказал, что новые стадионы к ЧМ-2018, возможно, будут открываться матчами сборной России, передает «Спорт Экспресс»:









«Мы обязательно будем в скором времени делать для сборной интересный календарь, возобновим товарищеские матчи с ведущими национальными командами – Аргентиной, Бразилией. Раньше же все это было. Помните, как с бразильцами играли ведь в Лондоне? В первом тайме непонятно было, кто в какой форме играет. Так что скоро снова будем проводить такие матчи, которые дают очень многое в плане опыта. Может, и новые стадионы в преддверии ЧМ-2018 будем открывать играми нашей сборной». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!